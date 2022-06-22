Эффективность пехоты рф низкая, берут количеством артиллерии - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. На один выстрел украинской артиллерии на некоторых направлениях приходится шесть и более выстрелов врага. Об этом во время брифинга заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, пишет УНН.
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«Несмотря на огромные потери в личном составе и технике, оккупанты преобладают украинских защитников в вооружении и пытаются победить исключительно количеством. На отдельных направлениях один выстрел украинской артиллерии приходится шесть и более выстрелов врага. При этом эффективность действий российских пехотных подразделений остается низкой, особенно в условиях городской застройки», – сказал Мотузяник.
Детали
По информации Минобороны, основной целью противника на текущем этапе остается выход на административные границы Луганской и Донецкой областей, удерживание сухопутного коридора с оккупированным крымским полуостровом и блокирование морских коммуникаций Украины в северо-западной части Черного моря.
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