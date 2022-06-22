Ефективність піхоти рф низька, беруть кількістю артилерії - Міноборони

Цитата

«Незважаючи на величезні втрати в особовому складі і техніці, окупанти переважають українських оборонців в озброєнні і намагаються перемогти виключно кількістю. На окремих напрямках на один постріл української артилерії припадає шість і більше пострілів ворога. При цьому ефективність дій російських піхотних підрозділів залишається низькою, особливо в умовах міської забудови», - сказав Мотузяник.

Деталі

За інформацією Міноборони, основною метою противника на поточному етапі залишається вихід на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей, утримання сухопутного коридору з окупованим кримським півостровом та блокування морських комунікацій України у північно-західній частині Чорного моря.

Доповнення

росія тримає у Чорному морі кораблі-носії 44 крилатих ракет.