"единая россия" стартовала с предвыборной кампанией на основе поддержки путина и войны - СВР

Фото: Служба внешней разведки Украины

Правящая партия "единая россия" официально начала предвыборную кампанию к выборам в государственную думу рф, которые запланированы на 18–20 сентября. Основными элементами кампании стали личная лояльность к владимиру путину и поддержка войны против Украины. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает УНН.

Детали

По данным СВР, в москве прошел первый этап XXIII съезда "единой россии", который собрал почти четыре тысячи делегатов и приглашенных, среди которых представители регионов, правительства, депутаты, сенаторы и участники войны против Украины.

Главным итогом мероприятия стало утверждение кандидатов и партийных списков. Федеральную часть списка представил председатель партии дмитрий медведев. В нее вошли министр иностранных дел сергей лавров, мэр москвы сергей собянин, российский военкор евгений поддубный, уполномоченный президента рф по правам ребенка мария львова-белова и руководитель "юнармии" владислав головин.

В СВР отмечают, что даже российские эксперты называют такую конфигурацию списка символической. Лавров должен олицетворять конфронтацию с Западом, собянин - административный ресурс крупных городов, поддубный - военную пропаганду, львова-белова - социально-гуманитарное направление, а головин - милитаризацию молодежи и интеграцию участников войны в партийную систему.

Как сообщает Служба внешней разведки, ключевые месседжи кампании построены вокруг личной поддержки путина и оправдания войны против Украины. Среди основных лозунгов - "Быть за путина - базовый минимум", "россия не может быть побеждена на поле боя", "Бойцы СВО - настоящая элита россии" и "победа в СВО - условие безопасности Отечества".

В то же время, по информации СВР, несмотря на демонстрацию единства, социологические показатели свидетельствуют о постепенном падении поддержки правящей партии. По данным ВЦИОМ от 26 июня, рейтинг "единой россии" снизился до 33,8%, что на 1,7 процентного пункта меньше, чем неделей ранее. Партия "новые люди" имеет 12% поддержки, кпрф - 10,7%, а лдпр - 9,4%.

В СВР отметили, что избирательную кампанию решено проводить в два этапа. Первый предусматривает утверждение кандидатов и программное позиционирование, а второй, который начнется 22 августа, завершится принятием новой "Народной программы", призванной мобилизовать избирателей социально-экономическими обещаниями.

В разведке подчеркивают, что в российском информационном пространстве съезд уже связывают со снижением ожидаемых кремлем результатов на выборах.

По мнению СВР, это свидетельствует о том, что российская власть больше не рассчитывает на максимальную поддержку, а стремится обеспечить контролируемый и правдоподобный результат с помощью административного ресурса, культа путина, военной риторики и социальных обещаний.

кремль готовится не победить на выборах, а имитировать победу - резюмировали в Службе внешней разведки Украины.

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