Объем наличных в обращении в рф вырос за полугодие рекордными темпами - разведка

Фото: Служба внешней разведки Украины

В течение первого полугодия 2026 года объем наличных денег в обращении граждан и бизнеса рф вырос на 17,2 млрд долларов. Это второй по величине показатель после пандемийного 2020 года, когда прирост составил 18,6 млрд долларов, сообщает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Детали

Такая ситуация стала возможна по следующим причинам:

Доверие к безналичным расчетам пошатнулось: цифровая платежная инфраструктура дает сбои, а из-за усиления контроля со стороны государства россияне предпочитают не держать деньги в банках;

Банковские депозиты стали менее привлекательными: после того, как российский центральный банк начал смягчение монетарной политики, средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках упала с до 12,97% в начале июня. В начале января эта цифра составляла 15%.

Последствия для банковской системы уже ощутимы. Структурный дефицит ликвидности кредитных организаций вырос на 200% – с 8,02 млрд долларов в начале года до 24,07 млрд долларов по состоянию на 24 июня. Ресурсная база банков стремительно сужается, и это напрямую сказывается на кредитовании: потребительские займы сократились примерно на 2% в годовом исчислении, а кредитование малого и среднего бизнеса упало на 7% - сообщили в СВР.

Ключевая проблема для рф заключается в том, что центробанк не контролирует реальную стоимость кредитных ресурсов. К тому же, массовый переход на наличные расчеты уводит экономику в "тень".

В рф массово возвращаются к наличным из-за кризиса доверия к банкам - разведка