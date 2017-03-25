Э.Свитолина пропустит месяц теннисных турниров

В предпоследний уикенд апреля наша соотечественница выйдет на теннисный корт, чтобы помочь украинской сборной в противостоянии с командой Германии в завоевании путевки в Первую Мировую группу Кубка Федерации.

Далее Э.Свитолина выступит на турнире WTA International в Стамбуле, затем WTA Premier Mandatory в Мадриде и WTA Premier 5 в Риме, после чего сыграет на втором в сезоне турнире Большого Шлема - "Ролан Гаррос" в Париже.

Отметим, что в этом году Э.Свитолина уже сыграла семь турниров WTA из которых два (в Тайбэе и Дубаи) выиграла. На счету харьковчанки 20 побед в 25 матчах и на данный момент она занимает десятое место в рейтинге WTA.