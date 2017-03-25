Е.Світоліна пропустить місяць тенісних турнірів

У передостанній вікенд квітня наша співвітчизниця вийде на тенісний корт, щоб допомогти українській збірній в протистоянні з командою Німеччини у завоюванні путівки у Першу Світову групу Кубка Федерації.

Далі Е.Світоліна виступить на турнірі WTA International в Стамбулі, потім WTA Premier Mandatory в Мадриді і WTA Premier 5 в Римі, після чого зіграє на другому в сезоні турнірі Великого Шолома — “Ролан Гаррос” у Парижі.

Відзначимо, що у цьому році Е.Світоліна вже зіграла сім турнірів WTA з яких два (в Тайбеї і Дубаї) виграла. На рахунку харків’янки 20 перемог в 25 матчах і на даний момент вона займає 10-у сходинку в рейтингу WTA.