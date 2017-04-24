Е.Макрон выиграл в М.Ле Пен в больших французских городах

Сообщается, что Е.Макрон преобладает в экономически динамичных регионах и крупных городах, таких как Париж и Бордо, где его платформа резонировала с образованными избирателями.

Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен получила победу в районах с высоким уровнем безработицы и низким уровнем заработной платы, где она выступала с обещаниями прекратить иммиграцию и пересмотреть отношения с Евросоюзом.

Она традиционно доминировала в северных регионах, где всегда имела большую поддержку, и неожиданно набрала немало голосов в южной Ницце, которая всегда поддерживала правые партии.

Как сообщал УНН, Эммануэль Макрона и Марин Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов во Франции.