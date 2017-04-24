Е.Макрон виграв у М.Ле Пен у великих французьких містах

Повідомляється, що Е.Макрон переважає в економічно динамічних регіонах і великих містах, таких як Париж і Бордо, де його платформа резонувала з освіченими виборцями.

Лідер “Національного фронту” Марін Ле Пен здобула перемогу в районах з високим рівнем безробіття і низьким рівнем заробітної плати, де вона виступала з обіцянками припинити імміграцію і переглянути відносини з Євросоюзом.

Вона традиційно домінувала в північних регіонах, де завжди мала велику підтримку, і несподівано набрала чимало голосів у південній Ніцці, яка завжди підтримувала праві партії.

Як повідомляв УНН, Еммануель Макрон і Марін Ле Пен виходять у другий тур президентських виборів у Франції.