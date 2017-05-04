Е.Джошуа готов отказаться от обязательной защиты титула ради реванша с В.Кличко - СМИ

Как отмечает издание, реванш с В.Кличко является более выгодным с финансовой точки зрения.

Также отмечается, что обязательным претендентом на пояс IBF является болгарин Кубрат Пулев, с которым ведет переговоры команда Е.Джошуа.

"Переговоры с IBF и промоутером Пулева продолжаются. К выходным мы должны уже иметь какую-то ясность, но пока все очень сложно.Мы не хотим терять пояс, но если будем вынуждены его обязательно защищать, то проблем с этим не будет. Мы не допустим, чтобы политика бокса мешала продвижению Энтони. В идеале, мы хотим владеть всеми титулами, но из-за таких ситуаций возникают сложности", - сказал промоутер Джошуа Эдди Хирн.

Как сообщал УНН, В.Кличко потерпел поражение в поединке с Е.Джошуа.