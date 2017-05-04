Е.Джошуа готовий відмовитись від обов'язкового захисту титулу задля реваншу з В.Кличком - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Чемпіон IBO, IBF, і WBA Ентоні Джошуа (19-0, 19 КО) готовий відмовитися від обов'язкового захисту титулу IBF заради реваншу з Володимиром Кличком, передає УНН з посиланням на The Sun.
Як зазначає видання, реванш з В.Кличком є більш вигідним з фінансової точки зору.
Також зазначається, що обов'язковим претендентом на пояс IBF є болгарин Кубрат Пулєв, з яким веде переговори команда Е.Джошуа.
"Переговори з IBF і промоутером Пулєва тривають. До вихідних ми повинні вже мати якусь ясність, але поки все дуже сложно.Ми не хочемо втрачати пояс, але якщо будемо змушені його обов'язково захищати, то проблем з цим не буде. Ми не допустимо, щоб політика боксу заважала просуванню Ентоні. В ідеалі, ми хочемо володіти всіма титулами, але через таких ситуацій виникають складнощі", - сказав промоутер Джошуа Едді Хирн.
Як повідомляв УНН, В.Кличко зазнав поразки у поєдинку із Е.Джошуа.