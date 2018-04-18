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Э-декларирование: НАБУ завершило следствие по делу главы РГА в Киеве

Киев • УНН

 • 8447 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили голове Деснянской районной государственной администрации в городе Киеве о завершении досудебного расследования в отношении него. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАБУ.

Э-декларирование: НАБУ завершило следствие по делу главы РГА в Киеве

"17 апреля 2018 года чиновнику и его защитникам предоставлен доступ к материалам уголовного производства", - говорится в сообщении.

Чиновника подозревают в декларировании недостоверной информации - ст. 366-1 УК Украины.

По данным следствия, чиновник, который в момент совершения преступления занимал должность председателя Березовской районной государственной администрации Одесской области, внес заведомо недостоверные данные в ежегодную электронную декларацию за 2015 год. Речь идет о сведениях относительно земельного участка, находившегося в пользовании подозреваемого, а также данных о корпоративных правах его жены на сумму более 2 млн грн, ранее принадлежавших подозреваемому и которые были безвозмездно отчуждены в ее пользу в 2015 году.

Детективы НАБУ считают, что глава РГА перешел к таким действиям умышленно, вероятно, с целью сокрытия значительной части своего и семейного состояния по мотивам нежелания обнародования таких данных в открытых источниках.

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