Е-декларування: НАБУ завершило слідство щодо голови РДА у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили голові Деснянської районної державної адміністрації у місті Києві про завершення досудового розслідування стосовно нього. Про це УНН повідомили у прес-службі НАБУ.
"17 квітня 2018 року посадовцю та його захисникам надано доступ до матеріалів кримінального провадження", - йдеться у повідомленні.
Чиновника підозрюють у декларуванні недостовірної інформації - ст. 366-1 КК України.
За даними слідства, посадовець, який на час вчинення злочину обіймав посаду голови Березівської районної державної адміністрації Одеської області, вніс завідомо недостовірні дані до щорічної е-декларації за 2015 рік. Йдеться про відомості щодо земельної ділянки, яка перебувала в користуванні підозрюваного, а також дані про корпоративні права його дружини на суму понад 2 млн грн, що раніше належали підозрюваному і були безоплатно відчужені на її користь у 2015 році.
Детективи НАБУ вважають, що голова РДА вдався до таких дій умисно, ймовірно, з метою приховання значної частини своїх та сімейних статків з мотивів небажання оприлюднення таких даних у відкритих джерелах.