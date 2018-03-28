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Э-декларирование для антикоррупционеров: еврокомиссар раскритиковал украинское руководство

Э-декларирование для антикоррупционеров: еврокомиссар раскритиковал украинское руководство

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 марта. УНН. Европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан раскритиковал украинское руководство за несоблюдение обещаний. Речь идет об обязательном представлении общественными активистами, работающими в сфере противодействия коррупции, э-декларации, которые Брюссель неоднократно требовал от Украины отменить. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Еврокомиссии, передает УНН.

"1 апреля истекает срок подачи деклараций об имуществе общественных активистов. Украинская власть не выполнила своих обязательств. Отказ от отмены этой нормы, что распространяет на общественных активистов обязательства государственных служащих, противоречит европейским стремлениям Украины. Это также противоречит настойчивым рекомендациям, предоставленным Украине международными партнерами, включая Венецианскую комиссию, ОБСЕ/БДИПЧ и Евросоюз (в том числе в контексте мониторинга выполнения Украиной обязательств по визовой либерализации)", - говорится в заявлении.

Хан подчеркнул, что гражданское общество играет важную роль в борьбе с коррупцией и не должно сталкиваться с лишними препятствиями и вмешательствами. Целью системы декларирования имущества является предотвращение коррупции государственными должностными лицами, а члены гражданского общества не являющихся государственными чиновниками, напомнили в ЕК.

"За последние годы Украина достигла значительного прогресса. Важно не создавать регресс и не подорвать достигнутый прогресс. Верховная Рада Украины должна вернуться к проблеме и отменить обязательства относительно э-декларирования активистам гражданского общества, ограничив эти обязательства только государственными чиновниками, как можно быстрее. ЕС готов оказывать дальнейшую поддержку и консультации", - отметил еврокомиссар.

Напомним, послы группы стран "Большой семерки" (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада), а также посольство Швейцарии, призвали украинскую власть соблюдать рекомендации Венецианской Комиссии по э-декларированию для антикоррупционных активистов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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