Е-декларування для антикорупціонерів: єврокомісар розкритикував українське керівництво
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Європейський комісар з питань європейської політики сусідства Йоханнес Хан розкритикував українське керівництво через недотримання обіцянок. Йдеться про обов’язкове подання громадськими активістами, що працюють в сфері протидії корупції, е-декларації, що Брюссель неодноразово вимагав від України скасувати. Відповідна заява опублікована на сайті Єврокомісії, передає УНН.
“1 квітня спливає термін подання декларацій про майно громадських активістів. Українська влада не виконала своїх зобов’язань. Відмова від скасування цієї норми, яка поширює на громадських активістів зобов’язання державних службовців, що суперечить європейським прагненням України. Це також суперечить наполегливим рекомендаціям, наданим Україні міжнародними партнерами, включаючи Венеціанську комісію, ОБСЄ/БДІПЛ та Євросоюз (в тому числі в контексті моніторингу виконання Україною зобов’язань щодо візової лібералізації)”, — йдеться в заяві.
Хан наголосив, що громадянське суспільство грає важливу роль у боротьбі з корупцією і не має стикатись із зайвими перешкодами і втручаннями. Метою системи декларування майна є запобігання корупції державними посадовими особами, а члени громадянського суспільства не є державними чиновниками, нагадали в ЄК.
“За останні роки Україна досягла значного прогресу. Важливо не створювати регрес та не підірвати досягнутий прогрес. Верховна Рада України повинна повернутися до проблеми та скасувати зобов’язання щодо е-декларування активістів громадянського суспільства, обмеживши ці зобов’язання лише державними посадовцями, якомога швидше. ЄС готовий надавати подальшу підтримку та консультації”, — зазначив єврокомісар.
Нагадаємо, посли групи країн “Великої сімки” (США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Канада), а також посольство Швейцарії, закликали українську владу дотримуватися рекомендації Венеційської Комісії щодо е-декларування для антикорупційних активістів.