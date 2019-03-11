Дзюдоисты из Украины завоевали несколько медалей на Гран-При в Марокко
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Украинские дзюдоисты завоевали три медали на соревнованиях Гран-при в Марракеше (Марокко), информирует УНН со ссылкой на НОК Украины.
"Серебро" в активе Артема Лесюка в весовой категории до 60 кг. В финальной схватке украинец проиграл узбеку Шарафуддину Лутфиллаеву.
В заключительный день соревнований на третью ступеньку пьедестала почета взошли Кеджау Ньябали (до 90 кг) и Андрей Колесник (+100 кг).
Отметим, что в соревнованиях приняли участие 440 спортсменов из 67 стран мира.
Как сообщалось ранее, украинские дзюдоисты не остались без наград на Континентальном Кубке в Риме.