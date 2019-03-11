Дзюдоисты из Украины завоевали несколько медалей на Гран-При в Марокко

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 109948 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 114079 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 116746 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 117374 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 146969 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 116017 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140699 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145042 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130414 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130423 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дзюдоисты из Украины завоевали несколько медалей на Гран-При в Марокко

Дзюдоисты из Украины завоевали несколько медалей на Гран-При в Марокко

Киев  •  УНН

 • 8504 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Украинские дзюдоисты завоевали три медали на соревнованиях Гран-при в Марракеше (Марокко), информирует УНН со ссылкой на НОК Украины.

"Серебро" в активе Артема Лесюка в весовой категории до 60 кг. В финальной схватке украинец проиграл узбеку Шарафуддину Лутфиллаеву.

В заключительный день соревнований на третью ступеньку пьедестала почета взошли Кеджау Ньябали (до 90 кг) и Андрей Колесник (+100 кг).

Отметим, что в соревнованиях приняли участие 440 спортсменов из 67 стран мира.

Как сообщалось ранее, украинские дзюдоисты не остались без наград на Континентальном Кубке в Риме.

Украинские Национальные Новости

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