Дзюдоїсти з України завоювали кілька медалей на Гран-Прі в Марокко
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Українські дзюдоїсти завоювали три медалі на змаганнях Гран-прі у Марракеші (Марокко), інформує УНН з посиланням на НОК України.
"Срібло" в активі Артема Лесюка у ваговій категорії до 60 кг. У фінальній сутичці українець програв узбеку Шарафуддіну Лутфіллаєву.
У заключний день змагань на третю сходинку п'єдесталу пошани зійшли Кеджау Ньябалі (до 90 кг) і Андрій Колесник (+100 кг).
Зауважимо, що у змаганнях взяли участь 440 спортсменів з 67 країн світу.
Як повідомлялося раніше, українські дзюдоїсти не залишились без нагород на Континентальному Кубку в Римі.