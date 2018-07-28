Дзюдоисты Билодид и Зантарая выиграли медали "Гран-При" в Загребе

Свой путь к награде в категории до 48 килограммов Билодид начала с досрочной победы над Кэролин Хейн, которая за последние три года собрала весь комплект медалей чемпионата Океании. Затем киевлянка взяла верх над тезкой из Косово — Дарьей Красники, которая является серебряным призером апрельского европейского форума. Украинка сначала заработала “вазари”, а затем “иппон” за две с половиной минуты схватки.

С последующей соперницей наша дзюдоистка разобралась с 1,57 мин: после атаки Дарьи упала Отгонцецег Галбадрах, которая представляет Казахстан и является обладательницей “бронзы” Олимпийских игр-2016, а также “золота” (2016) и “серебра” (2017) чемпионатов Азии. А вот в полуфинале украинцы пришлось бороться весь предусмотренный регламентом время — оппоненткой Билодид была Фуна Тонако из Японии, действующая чемпионка мира. Но нашей спортсменке удалось заработать оценку “вазари”, которая и принесла победу.

После трех с половиной минут борьбы в финальной схватке против Ириной Долговой из России, украинку было объявлено чемпионом — “золото”.

Зантарая успешно дошел до финала, где уступил израильтянину Талу фликеры и завоевал серебряную медаль.

Заметим, что с остальных четырех украинских дзюдоистов, выступавших в первый соревновательный день, до зачетного рейтинга досталась лишь Артем Лесюк в весе до 60 кг, который занял седьмое место.