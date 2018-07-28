Дзюдоїсти Білодід та Зантарая виграли медалі "Гран-Прі" у Загребі

Свій шлях до нагороди у категорії до 48 кілограмів Білодід розпочала з дострокової перемоги над Керолін Хейн, яка за останні три роки зібрала весь комплект медалей чемпіонату Океанії. Потім киянка взяла гору над тезкою із Косово — Дар’єю Краснікі, котра є срібною призеркою квітневого європейського форуму. Українка спочатку заробила “вазарі”, а потім “іппон” за дві з половиною хвилини сутички.

Із наступною суперницею наша дзюдоїстка розібралася за 1,57 хв: після атаки Дар’ї впала Отгонцецег Галбадрах, яка представляє Казахстан і є володаркою “бронзи” Олімпійських ігор-2016, а також “золота” (2016) й “срібла” (2017) чемпіонатів Азії. А от у півфіналі українці довелося боротися весь передбачений регламентом час — опоненткою Білодід була Фуна Тонакі із Японії, чинна чемпіонка світу. Але нашій спортсменці вдалося заробити оцінку “вазарі”, яка і принесла перемогу.

Після трьох з половиною хвилин боротьби у фінальній сутичці проти Іриної Долгової з Росії, українку було оголошено чемпіоном — “золото”.

Зантарая успішно дійшов до фіналу, де поступився ізраїльтянину Талу Флікеру та завоював срібну медаль.

Зауважимо, що із інших чотирьох українських дзюдоїстів, які виступали в перший змагальний день, до залікового рейтингу дістався лише Артем Лесюк у вазі до 60 кг, котрий посів сьоме місце.