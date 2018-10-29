Джошуа запланировал три боя на следующий год
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Ведущий чемпион мира по боксу версиям WBA Super, WBO и IBF в тяжелом весе Джошуа обнародовал планы на 2019 год, информирует УНН со ссылкой на Boxing News 24.
Промоутер британца Эдди Хирн рассказал о возможных предстоящих поединках своего подопечного.
Первый поединок должен пройти 13 апреля в Лондоне на "Уэмбли". Основной претендент - чемпион WBC Деонтей Уайлдер. В случае недоговоренности с американцем, его заменит Диллиан Уайт.
Летом Джошуа может провести первый бой в США. Вероятным соперником Энтони может стать Джаррелл Миллер.
Отметим, что закончить боксерский год Джошуа планирует боем с обязательным претендентом по пояс IBF болгарином Кубратом Пулевым.
Как сообщал УНН, промоутер Джошуа высказал мнение относительно украинских боксеров.