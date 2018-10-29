Джошуа запланував три бої на наступний рік
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Провідний чемпіон світу з боксу по версіям WBA Super, WBO і IBF у важкій вазі Ентоні Джошуа оприлюднив плани на 2019 рік, інформує УНН з посиланням на Boxing News 24.
Промоутер британця Едді Хірн розповів про можливі майбутні поєдинки свого підопічного.
Перший двобій має пройти 13 квітня в Лондоні на "Вемблі". Основний претендент - чемпіон WBC Деонтей Уайлдер. У випадку недомовленості з американцем, його замінить Ділліан Уайт.
Влітку Джошуа може провести перший бій в США. Ймовірним суперником Ентоні може стати Джаррелл Міллер.
Зауважимо, що закінчити боксерський рік Джошуа планує боєм із обов'язковим претендентом за пояс IBF болгарином Кубратом Пулєвим.
Як повідомляв УНН, промоутер Джошуа висловив думку стосовно українських боксерів.