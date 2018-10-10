Промоутер Джошуа і Беллью назвав українських боксерів найкращими у світі

Хирн вважає, що вже через два місяці Україна потенційно може мати 5 чемпіонів світу: до Олександру Усика, Василя Ломаченка і Артема Далакяна, який володіє чемпіонським поясом WBA в суперлегкій вазі, можуть приєднатися Сергій Дерев’янченко і Олександр Гвоздик.

“Я не знаю, що у вас тут, в Україні, є присутнім у воді. Але ваші боксери — найкращі в світі на даний момент! Ломаченко та Усик — ми б хотіли бачити цих хлопців на поєдинках в Великобританії якомога частіше. Вам теж потрібні ці приклади для наслідування, щоб надихати наступні покоління. І уявіть, як молоді хлопці з України кажуть: „Я хочу бути новим Ломоченком. Я хочу бути наступним Усиком“. І таким чином ви зрощуєте бокс з аматорського рівня. А Україна завжди була дуже сильною на аматорському ринзі. Що стосується інших боксерів, я думаю, їх чемпіонство, здебільшого, питання часу. У Дерев’янченко — бій з Денні Джейкобс 27 жовтня, у Гвоздика — поєдинок з Адонісом Стівенсоном 1 грудня. Це два поєдинки за чемпіонські титули, тому потенційно ви можете мати 5 чемпіонів світу вже в перший тиждень грудня”, — зізнався 39-річний Хірн.

Примітно, що з недавніх пір британець Хірн став сопромоутером абсолютного чемпіона світу в крузервейті Олександра Усика.

Як повідомляв УНН, Усик погодився на бій із Беллью аби швидше добратися до Ентоні Джошуа.