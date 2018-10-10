Промоутер Джошуа и Беллью назвал украинских боксеров лучшими в мире

Хирн считает, что уже через два месяца Украина потенциально может иметь 5 чемпионов мира: к Александру Усику, Василию Ломаченко и Артёму Далакяну, который владеет чемпионским поясом WBA в суперлегком весе, могут присоединиться Сергей Деревянченко и Александр Гвоздик.

"Я не знаю, что у вас здесь, в Украине, присутствует в воде. Но ваши боксеры - лучшие в мире на данный момент! Ломаченко и Усик - мы бы хотели видеть этих ребят на поединках в Великобритании как можно чаще. Вам тоже нужны эти примеры для подражания, чтобы вдохновлять следующие поколения. И представьте, как молодые ребята из Украины говорят: "Я хочу быть новым Ломоченком. Я хочу быть следующим Усиком". И таким образом вы взращивает бокс с любительского уровня. А Украина всегда была очень сильной на любительском ринге. Что касается других боксеров, я думаю, их чемпионство в основном вопрос времени. В Деревянченко - бой с Дэнни Джейкобс 27 октября, в Гвоздика - поединок с Адонисом Стивенсоном 1 декабря. Это два поединка за чемпионские титулы, поэтому потенциально вы можете иметь 5 чемпионов мира уже в первую неделю декабря", - признался 39-летний Хирный.

Примечательно, что с недавних пор британец Хирный стал сопромоутером абсолютного чемпиона мира в крузервейте Александра Усика.

Как сообщал УНН, Усик согласился на бой с Беллью чтобы быстрее добраться до Джошуа.