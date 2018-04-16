Джонсон надеется, что военный удар по Сирии станет сдерживающим фактором для Асада

“Я надеюсь, что это (военный удар) послужит для него (Башара Асада) сдерживающим фактором. И, конечно, я надеюсь, что народ Сирии больше не будет страдать вследствие применения химического оружия. Но если он проявит жестокость и безрассудство еще раз, то это уже станет отдельным вопросом и нам с коллегами придется рассмотреть варианты возможного ответа”, — сказал он в воскресенье в интервью телеканалу.

Напомним, 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по трем целям, связанных с сирийской программе создания химического оружия. Таким образом страны ответили на применение химического оружия 7 апреля в городе Дума.

Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на применение химического оружия в сирийском городе Дума. По данным представителей благотворительной организации “Белые каски”, с вертолета была сброшена бочковая бомба с химикатами. В ВОЗ сообщили, что около 500 человек могли пострадать от химатакы.