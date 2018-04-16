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Джонсон надеется, что военный удар по Сирии станет сдерживающим фактором для Асада

Джонсон надеется, что военный удар по Сирии станет сдерживающим фактором для Асада

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 апреля. УНН. Глава внешнеполитического ведомства Великобритании Борис Джонсон выразил надежду, что военный удар по территории Сирии послужит для президента арабской республики Башара Асада “сдерживающим фактором” и народ Сирии больше не пострадает от применения химического оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на euronews.

“Я надеюсь, что это (военный удар) послужит для него (Башара Асада) сдерживающим фактором. И, конечно, я надеюсь, что народ Сирии больше не будет страдать вследствие применения химического оружия. Но если он проявит жестокость и безрассудство еще раз, то это уже станет отдельным вопросом и нам с коллегами придется рассмотреть варианты возможного ответа”, — сказал он в воскресенье в интервью телеканалу.

Напомним, 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по трем целям, связанных с сирийской программе создания химического оружия. Таким образом страны ответили на применение химического оружия 7 апреля в городе Дума.

Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на применение химического оружия в сирийском городе Дума. По данным представителей благотворительной организации “Белые каски”, с вертолета была сброшена бочковая бомба с химикатами. В ВОЗ сообщили, что около 500 человек могли пострадать от химатакы.

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