Джонсон сподівається, що військовий удар по Сирії стане стримуючим фактором для Асада

“Я сподіваюся, що це (військовий удар) послужить для нього (Башара Асада) стримуючим фактором. І, звичайно, я сподіваюся, що народ Сирії більше не буде страждати унаслідок застосування хімічної зброї. Але якщо він проявить жорстокість і нерозсудливість ще раз, то це вже стане окремим питанням і нам з колегами доведеться розглянути варіанти можливої ​​відповіді”, — сказав він у неділю в інтерв’ю телеканалу.

Нагадаємо, 14 квітня США, Велика Британія і Франція завдали ракетні удари по трьох цілях, пов’язаних з сирійської програмою створення хімічної зброї. Таким чином країни відповіли на застосування хімічної зброї 7 квітня в місті Дума.

Раніше Вашингтон, Лондон і Париж заявили, що удари є відповіддю на застосування хімічної зброї у сирійському місті Дума. За даними представників благодійної організації “Білі каски”, з вертольота була скинута бочкова бомба з хімікатами. У ВООЗ повідомили, що близько 500 осіб могли постраждати від хіматаки.