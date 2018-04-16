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Джонсон сподівається, що військовий удар по Сирії стане стримуючим фактором для Асада

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Очільник зовнішньополітичного відомства Великої Британії Борис Джонсон висловив надію, що військовий удар по території Сирії послужить для президента арабської республіки Башара Асада “стримуючим фактором” і народ Сирії більше не постраждає від застосування хімічної зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на euronews.

“Я сподіваюся, що це (військовий удар) послужить для нього (Башара Асада) стримуючим фактором. І, звичайно, я сподіваюся, що народ Сирії більше не буде страждати унаслідок застосування хімічної зброї. Але якщо він проявить жорстокість і нерозсудливість ще раз, то це вже стане окремим питанням і нам з колегами доведеться розглянути варіанти можливої ​​відповіді”, — сказав він у неділю в інтерв’ю телеканалу.

Нагадаємо, 14 квітня США, Велика Британія і Франція завдали ракетні удари по трьох цілях, пов’язаних з сирійської програмою створення хімічної зброї. Таким чином країни відповіли на застосування хімічної зброї 7 квітня в місті Дума.

Раніше Вашингтон, Лондон і Париж заявили, що удари є відповіддю на застосування хімічної зброї у сирійському місті Дума. За даними представників благодійної організації “Білі каски”, з вертольота була скинута бочкова бомба з хімікатами. У ВООЗ повідомили, що близько 500 осіб могли постраждати від хіматаки.

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