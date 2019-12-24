Джонсон передумал "перезагружать" отношения с Россией

"О чем я действительно изменил свое мнение, так это о том, можно ли перезагрузить отношения с Россией. Я правда считал, как и многие министры иностранных дел и премьер-министры думали раньше, что мы могли бы начать все заново с Россией. Что это великая страна, с которой мы боролись против фашизма", — сказал он.

По его словам, он глубоко ошибался и сегодня "очень сильно разочарован, что был не прав".

Ранее Джонсон во время визита в Эстонию заявил порталу ERR, что рассчитывает на улучшение отношений с Россией, признав при этом наличие "ужасных проблем" в попытках продвинуть их вперед.

Напомним, Трамп пригласил Джонсона посетить Белый дом в 2020 году.