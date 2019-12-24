Джонсон передумав "перезавантажувати" відносини з Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав в інтерв'ю британському виданню The Spectator помилкою свою віру в можливість нового перезавантаження відносин з Росією, повідомляє УНН.
"Про що я дійсно змінив свою думку, так це про те, чи можна перезавантажити відносини з Росією. Я правда вважав, як і багато міністрів закордонних справ і прем'єр-міністри думали раніше, що ми могли б почати все заново з Росією. Що це велика країна, з якою ми боролися проти фашизму", - сказав він.
За його словами, він глибоко помилявся і сьогодні "дуже сильно розчарований, що був не правий".
Раніше Джонсон під час візиту до Естонії заявив порталу ERR, що розраховує на поліпшення відносин з Росією, визнавши при цьому наявність "жахливих проблем" в спробах просунути їх вперед.
Нагадаємо, Трамп запросив Джонсона відвідати Білий дім в 2020 році.