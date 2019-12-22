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Трамп запросив Джонсона відвідати Білий дім в 2020 році - ЗМІ

Трамп запросив Джонсона відвідати Білий дім в 2020 році - ЗМІ

Київ • УНН

 • 10827 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп запропонував прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону відвідати Білий дім в 2020 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Sunday Times.

Видання відзначило, що точна дата візиту знаходиться на стадії обговорення. Планується, що він відбудеться, коли будуть розпочаті торгові переговори між двома країнами після виходу Великобританії з Євросоюзу 31 січня 2020 року.

Раніше лідери двох країн неодноразово заявляли про свій намір укласти угоду про вільну торгівлю після того, як Сполучене Королівство вийде зі складу ЄС. Після парламентських виборів у Великій Британії Трамп заявив, що перемога на них консерваторів на чолі з Джонсоном дозволить двом країнам укласти таку угоду.

Нагадаємо, Британський парламент підтримав угоду Джонсона щодо виходу з ЄС.

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