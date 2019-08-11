Джонсон анонсировал создание 10 тысяч дополнительных мест в британских тюрьмах

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 88709 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 98159 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 128567 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 138644 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126942 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128469 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130501 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153171 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151129 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140891 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Актуальное
Джонсон анонсировал создание 10 тысяч дополнительных мест в британских тюрьмах

Джонсон анонсировал создание 10 тысяч дополнительных мест в британских тюрьмах

Киев  •  УНН

 • 8347 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. В Великобритании увеличат финансирование тюрем и создадут дополнительные 10 тысяч мест лишения свободы. Об этом пишет британский премьер-министр Борис Джонсон в колонке для The Mail, передает УНН.

Джонсон пишет, что такие меры необходимы для борьбы с криминалом. Он также планирует инициировать усиление ответственности преступникам, совершившим преступления на сексуальной почве и особо тяжкие преступления с применением насилия.

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Джонсон рассказал, что министр финансов Саджид Джавид выделит на создание дополнительных пенитенциарных учреждений 2,66 млрд евро.

Кроме этого, Джонсон планирует расширить полномочия полиции, позволив правоохранителям применять силу и проводить обыски.

Как сообщал УНН, Великобритания упростит иммиграционные законы, чтобы привлечь в страну больше ученых.

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