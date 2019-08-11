Джонсон анонсировал создание 10 тысяч дополнительных мест в британских тюрьмах
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. В Великобритании увеличат финансирование тюрем и создадут дополнительные 10 тысяч мест лишения свободы. Об этом пишет британский премьер-министр Борис Джонсон в колонке для The Mail, передает УНН.
Джонсон пишет, что такие меры необходимы для борьбы с криминалом. Он также планирует инициировать усиление ответственности преступникам, совершившим преступления на сексуальной почве и особо тяжкие преступления с применением насилия.
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Джонсон рассказал, что министр финансов Саджид Джавид выделит на создание дополнительных пенитенциарных учреждений 2,66 млрд евро.
Кроме этого, Джонсон планирует расширить полномочия полиции, позволив правоохранителям применять силу и проводить обыски.
Как сообщал УНН, Великобритания упростит иммиграционные законы, чтобы привлечь в страну больше ученых.