Джонсон анонсував створення 10 тисяч додаткових місць у британських тюрмах
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. У Великобританії збільшать фінансування тюрем й створять додаткові 10 тисяч місць позбавлення волі. Про це пише британський прем'єр-міністр Борис Джонсон у колонці для The Mail, передає УНН.
Джонсон пише, що такі заходи необхідні для боротьби з криміналом. Він також планує ініціювати посилення відповідальності злочинцям, які скоїли злочини на сексуальному ґрунті та особливо тяжкі злочини із застосування насильства.
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Джонсон розповів, що міністр фінансів Саджид Джавід виділить на створення додаткових пенітенціарних закладів 2,66 млрд євро.
Окрім цього, Джонсон планує розширити повноваження поліції, дозволивши правоохоронцям застосовувати силу й проводити обшуки.
Як повідомляв УНН, Велика Британія спростить імміграційні закони, аби привабити до країни більше науковців.