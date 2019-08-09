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Британія спростить імміграційні правила для науковців - Борис Джонсон

Британія спростить імміграційні правила для науковців - Борис Джонсон

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. Велика Британія спростить імміграційні закони, аби привабити до країни більше науковців. Про це у четвер, 8 серпня, повідомив прем'єр-міністр країни Борис Джонсон під час виступу, який транслювали у Facebook, передає УНН із посиланням на DW.

Очільник уряду Великої Британії дав вказівки міністерствам внутрішніх справ, а також бізнесу, енергетики та промислової стратегії розробити спрощений порядок видачі віз для в’їзду до Великої Британії для “найрозумніших і найкращих”. Очікується, що спрощений порядок мають розробити та запустити до кінця цього року, інформує пресслужба уряду Великої Британії.

За словами Джонсона, аби Велика Британія й надалі лідирувала у царині науки, “ми маємо не лише підтримувати таланти, які у нас уже є, а й зробити нашу імміграційну систему привабливою для найкращих умів з усього світу”.

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Прискорений шлях отримання віз для наукової діяльності у Великій Британії створять для науковців і дослідників високого рівня, зокрема, з природничих наук, інженерних та технічних спеціальностей, для багатообіцяючих переможців математичних конкурсів і осіб, котрі отримали міжнародно визнані гранти.

Нагадаємо, Зеленський запропонував скасувати візи для низки країн задля розвитку медичного туризму.

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