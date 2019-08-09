Великобритания упростит иммиграционные правила для ученых - Борис Джонсон
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Великобритания упростит иммиграционные законы, чтобы привлечь в страну больше ученых. Об этом в четверг, 8 августа, сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон во время выступления, которое транслировали в Facebook, передает УНН со ссылкой на DW.
Глава правительства Великобритании дал указания министерствам внутренних дел, а также бизнеса, энергетики и промышленной стратегии разработать упрощенный порядок выдачи виз для въезда в Великобританию для “самых умных и самых лучших”. Ожидается, что упрощенный порядок должны разработать и запустить к концу этого года, информирует пресс-служба правительства Великобритании.
По словам Джонсона, чтобы Великобритания и в дальнейшем лидировала в области науки, “мы должны не только поддерживать таланты, которые у нас уже есть, но и сделать нашу иммиграционную систему привлекательной для лучших умов со всего мира”.
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Ускоренный путь получения виз для научной деятельности в Великобритании создадут для ученых и исследователей высокого уровня, в частности, естественных наук, инженерных и технических специальностей, для перспективных победителей математических конкурсов и лиц, получивших международно признанные гранты.
Напомним, Зеленский предложил отменить визы для ряда стран для развития медицинского туризма.