Зеленський запропонував скасувати візи для низки країн задля розвитку медичного туризму

“Ми можемо підготувати список тих країн, чиї громадяни зазвичай кожного року приїжджають до Трускавця(але стикаються з перепони у перетині кордону-ред.) та звернутися до Міністерства закордонних справ (аби вони розглянули це питання —ред.)”, — сказав Зеленський.

Також, він звернув увагу на те, що наразі з України на лікування закордон їде в тричі більше людей, ніж приїжджають в Україну. Тому питання розвитку медичного туризму дуже актуальне.

Окрім того, голова Львівської облдержадміністрації Маркіян Мальський розповів, що на Львівщині налічується 7 бальнеологічних курортів, понад 200 джерел мінеральних вод різних типів. Львівщина , має чималий потенціал в розвитку пластичної хірургії, стоматології, санаторно-курортного та реабілітаційного лікування, офтальмології та у сфері репродуктивного здоров’я. Проте зауважив, що не все ідеально, проблеми також є.

За його словами, задля розвитку українського медичного туризму потрібно популяризувати та сприяти комфортним умовам для іноземця.

“Середній чек іноземного туриста який залишає ці кошти в Україні, налічує 2-2,5 тисячі доларів за курс лікування. Це немалі кошти”, — зауважив він.

Нагадаємо, Зеленський прибув до Львівської області з робочою поїздкою.