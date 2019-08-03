Зеленський відвідає з робочою поїздкою Львівську область
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Сьогодні, 3 серпня, Президент України Володимир Зеленський здійснить робочу поїздку до Львівської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Президента.
Повідомляється, що глава держави візьме участь у нараді щодо розвитку медичного туризму в Україні.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський в ході своєї робочої поїздки в Івано-Франківську область представив нового голову обласної державної адміністрації — Дениса Шмигаля.
Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Хілька з посади начальника Управління Служби безпеки України в Запорізькій області.