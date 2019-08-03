Зеленский посетит с рабочей поездкой Львовскую область
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Сегодня, 3 августа, Президент Украины Владимир Зеленский с рабочей поездкой во Львовскую область. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Президента.
Сообщается, что глава государства примет участие в совещании по развитию медицинского туризма в Украине.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей рабочей поездки в Ивано-Франковскую область представил нового председателя областной государственной администрации — Дениса Шмыгаля.
Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский освободил Александра Хилько с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области.