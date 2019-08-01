Зеленський звільнив начальника Управління СБУ в Запорізькій області
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Хілька з посади начальника Управління Служби безпеки України в Запорізькій області. Про це йдеться у відповідному указі №572/2019 від 1 серпня, оприлюдненому на сайті Президента, передає УНН.
“Звільнити Хілька Олександра Анатолійовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Запорізькій області”, — йдеться в указі.
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Як повідомляв УНН, раніше Президент звільнив Олега Бойка з посади начальника Управління Служби безпеки України у Черкаській області та призначив на його місце Сергія Ходунова.