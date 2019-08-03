Зеленский предложил отменить визы для ряда стран для развития медицинского туризма

“Мы можем подготовить список тех стран, чьи граждане обычно каждый год приезжают в Трускавец (но сталкиваются с препятствия в пересечении границы — ред.) и обратиться в Министерство иностранных дел (чтобы они рассмотрели этот вопрос — ред.)”, — сказал Зеленский.

Также он обратил внимание на то, что сейчас из Украины на лечение за границу едет в три раза больше людей, чем приезжают в Украину. Поэтому вопрос развития медицинского туризма очень актуален.

Кроме того, председатель Львовской облгосадминистрации Маркиян Мальский рассказал, что на Львовщине насчитывается 7 бальнеологических курортов, более 200 источников минеральных вод различных типов. Львовская область имеет большой потенциал в развитии пластической хирургии, стоматологии, санаторно-курортного и реабилитационного лечения, офтальмологии и в сфере репродуктивного здоровья. Однако заметил, что не все идеально, проблемы тоже есть.

По его словам, для развития украинского медицинского туризма нужно популяризация и комфортные условия для иностранцев.

“Средний чек иностранного туриста который оставляет эти средства в Украине, насчитывает 2-2,5 тысячи долларов за курс лечения. Это немалые средства”, — отметил он.

Напомним, Зеленский прибыл во Львовскую область с рабочей поездкой.