Джон Литгоу подтвердил, что сыграет Альбуса Дамблдора в телешоу о Гарри Поттере

Джон Литгоу, известный британский актер, официально подтвердил, что он сыграет роль Альбуса Дамблдора в будущем телешоу о Гарри Поттере на HBO. Об этом сообщает ScreenRant, пишет УНН.

Детали

В своем интервью для ScreenRant актер рассказал, что получил предложение на эту роль во время кинофестиваля «Сандэнс» и, хотя решение согласиться было трудным, он все же решил принять участие в проекте.

Хотя актер, которому 79 лет, не раскрывает никаких подробностей о сериале, он признает, что решение согласиться было сложным из-за огромных временных обязательств на данном этапе его карьеры.

Ну, для меня это стало полной неожиданностью. Мне только что позвонили на кинофестивале «Сандэнс» по поводу еще одного фильма, и это было нелегкое решение, потому что, боюсь, оно определит меня в последней главе моей жизни. Но я очень взволнован. Некоторые замечательные люди снова обращают свое внимание на Гарри Поттера. Вот почему это было такое трудное решение. Мне будет около 87 лет на вечеринке по случаю окончания съемок, но я сказал «да»