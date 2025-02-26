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Джон Літгоу підтвердив, що зіграє Альбуса Дамблдора у телешоу про Гаррі Поттера

Джон Літгоу підтвердив, що зіграє Альбуса Дамблдора у телешоу про Гаррі Поттера

Київ  •  УНН

 • 20445 перегляди

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Джон Літгоу підтвердив, що зіграє роль Альбуса Дамблдора в новому серіалі HBO про всесвіт Гаррі Поттера. Актор отримав пропозицію на кінофестивалі "Санденс" і погодився, незважаючи на тривалі зобов'язання.

Джон Літгоу, відомий британський актор, офіційно підтвердив, що він зіграє роль Альбуса Дамблдора у майбутньому телешоу про Гаррі Поттера на HBO. Про це повідомляє ScreenRant, пише УНН.

Деталі 

У своєму інтерв’ю для ScreenRant актор розповів, що отримав пропозицію на цю роль під час кінофестивалю "Санденс" і, хоча рішення погодитися було важким, він все ж вирішив взяти участь у проекті.

Хоча актор, якому 79 років, не розкриває жодних подробиць про серіал, він визнає, що рішення погодитися було складним через величезні часові зобов'язання на даному етапі його кар'єри. 

Ну, для мене це стало повною несподіванкою. Мені щойно подзвонили на кінофестивалі "Санденс" з приводу ще одного фільму, і це було нелегке рішення, тому що, боюся, воно визначить мене в останньому розділі мого життя. Але я дуже схвильований. Деякі чудові люди знову звертають свою увагу на Гаррі Поттера. Ось чому це було таке важке рішення. Мені буде близько 87 років на вечірці з нагоди закінчення зйомок, але я сказав "так"

- зазначив актор.

Деніел Крейґ відмовився від головної ролі у новому фільмі DC "Сержант Рок"20.02.25, 16:17 • 120477 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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