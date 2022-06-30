Источники: Германия и Испания обсуждают поставки танков Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт обсудила возможные поставки танков немецкого производства из Испании в Украину со своей испанской коллегой Маргаритой Роблес в кулуарах саммита НАТО в Мадриде, сообщает агентство dpa в четверг, передает УНН.
Детали
Ранее в июне сообщалось, что Германия наложила вето на поставку Испании тяжелых вооружений Украине, которая включала бы около 40 танков типа Leopard 2 A4, из которых 108 было продано из Германии в Испанию в 1995 году - пункт, предусматривающий, что с продавцом необходимо консультироваться, если покупатель должен передать оружие третьему лицу.
Однако в интервью испанской газете El Mundo Ламбрехт заявила, что не получала официального запроса от правительства Испании по поставкам танков.
По словам источников, во время разговора Ламбрехт и Роблес стало ясно, что Испания еще не решила, поставлять ли танки Украине.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила в Мадриде, что Германия ищет способы оказать дополнительную поддержку Украине.
«Учитывая, что война продолжается и с каждым днем становится все более жестокой, мы ясно дали понять здесь, на саммите НАТО, что каждый день оцениваем способы нашей поддержки Украины», — сказала Бербок, отвечая на вопрос о возможных поставках танков «Леопард».