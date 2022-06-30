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Джерела: Німеччина та Іспанія обговорюють постачання танків Україні

Джерела: Німеччина та Іспанія обговорюють постачання танків Україні

Київ • УНН

 • 119611 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт обговорила можливе постачання танків німецького виробництва з Іспанії в Україну зі своєю іспанською колегою Маргаритою Роблес у кулуарах саміту НАТО в Мадриді, повідомляє агенство dpa у четвер, передає УНН.

Деталі

Раніше в червні повідомлялося, що Німеччина наклала вето на постачання Іспанії важких озброєнь Україні, яка включала б близько 40 танків типу Leopard 2 A4, з яких 108 було продано з Німеччини до Іспанії в 1995 році - пункт, який передбачає, що з продавцем необхідно консультуватися, якщо покупець повинен передати зброю третій особі.

Проте в інтерв'ю іспанській газеті El Mundo Ламбрехт заявила, що не отримувала офіційного запиту від уряду Іспанії щодо постачання танків.

За словами джерел, під час розмови Ламбрехт та Роблес стало зрозуміло, що Іспанія ще не вирішила, чи постачати танки Україні.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила у Мадриді, що Німеччина шукає способів надати додаткову підтримку Україні.

«З огляду на те, що війна триває і з кожним днем ​​стає все жорстокішою, ми ясно дали зрозуміти тут, на саміті НАТО, що щодня оцінюємо способи нашої підтримки України», — сказала Бербок, відповідаючи на питання про можливі постачання танків «Леопард».

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