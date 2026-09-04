Дженнифер Лоуренс призналась, какую необычную пластическую операцию очень хочет сделать, но не решается
Киев • УНН
Актриса призналась, что мечтает об удалении буккального жира, но боится заметных изменений. Она ограничивается небольшими дозами ботокса.
Американская актриса Дженнифер Лоуренс рассказала о своем отношении к косметическим процедурам и призналась, что хотела бы удалить буккальный жир со щек. Об этом сообщает E! News со ссылкой на интервью актрисы Vogue, пишет УНН.
Детали
36-летняя Лоуренс объяснила, что не решается на эту процедуру из-за ее заметного влияния на внешность.
Я бы очень хотела удалить жир со щеки. Я не могу, потому что все бы знали, но я просто знаю, что хочу этого
Лоуренс ограничивается небольшими косметическими процедурами
Актриса рассказала, что делает небольшие инъекции ботокса, однако избегает значительных вмешательств, поскольку для работы ей важно сохранять подвижность и мимику лица.
Лоуренс также призналась, что настороженно относится к популярной процедуре пересадки жира. По ее словам, она наблюдает за результатами других людей, однако пока не готова испытать ее на себе.
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