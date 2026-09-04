Дженнифер Лоуренс призналась, какую необычную пластическую операцию очень хочет сделать, но не решается

Удары по НПЗ обходятся российскому бюджету всё дороже — нефтегазовые доходы резко упали

Польша призвала ЕС выслать значительную часть российских дипломатов

Будут уволены заместители руководителей СБУ и ГУР — Зеленский о перестрелке в Киеве

Перестрелка между СБУ и ГУР — Кравченко заявил о сообщении о двух подозрениях

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