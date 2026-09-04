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Дженніфер Лоуренс зізналася, яку незвичну пластичну операцію дуже хоче зробити, але не наважується

Київ • УНН

 • 532 перегляди

Акторка зізналася, що мріє про видалення букального жиру, але боїться помітних змін. Вона обмежується малими дозами ботоксу.

Дженніфер Лоуренс зізналася, яку незвичну пластичну операцію дуже хоче зробити, але не наважується

Американська акторка Дженніфер Лоуренс розповіла про своє ставлення до косметичних процедур та зізналася, що хотіла б видалити букальний жир зі щік. Про це повідомляє E! News із посиланням на інтерв'ю акторки Vogue, пише УНН.

Деталі

36-річна Лоуренс пояснила, що не наважується на цю процедуру через її помітний вплив на зовнішність.

Я б дуже хотіла зробити видалення жиру зі щоки. Я не можу, бо всі б знали, але я просто знаю, що я цього хочу

– сказала акторка.

Лоуренс обмежується невеликими косметичними процедурами

Акторка розповіла, що робить невеликі ін'єкції ботоксу, однак уникає значних втручань, оскільки для роботи їй важливо зберігати рухливість та міміку обличчя.

Лоуренс також зізналася, що насторожено ставиться до популярної процедури пересадки жиру. За її словами, вона спостерігає за результатами інших людей, однак поки не готова випробувати її на собі.

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