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Джемилев заявил, что комитет Генассамблеи ООН рассмотрит обновленную резолюцию по Крыму

Джемилев заявил, что комитет Генассамблеи ООН рассмотрит обновленную резолюцию по Крыму

Киев  •  УНН

 • 10465 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. На вторник, 14 ноября, запланировано рассмотрение обновленной резолюции по правам человека в аннексированном Россией Крыму в рамках Третьего комитета Генассамблеи ООН. Об этом Крым.Реалии сообщил уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, нардеп от Блока Петра Порошенко Мустафа Джемилев, передает УНН.

"В резолюции говорится о грубейших нарушениях прав человека на оккупированной территории, на этот раз она довольно резкая, там вещи названы своими именами. Ожидается, что у нас будет меньше голосов, но для нас главное, чтобы документ прошел. Я думаю, документ все же пройдет, там в числе соавторов около 30 государств – Евросоюза, Канада, США", – сказал Джемилев.

Он также отметил, что кроме заседания комитета, запланирован ряд мероприятий, в том числе и с иностранными журналистами.

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В октябре Украина внесла в секретариат Третьего комитета Генассамблеи ООН, который занимается социальными, гуманитарными и культурными вопросами, обновленную резолюцию по правам человека в Крыму. В случае успеха рассмотрения, документ вынесут на Генассамблею.

В новом документе содержится требование к России выполнить временные меры приказа Международного суда ООН об отмене запрета Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить обучение на украинском и крымскотатарском языках.

Член комитета Госдумы России по международным делам Сергей Железняк, комментируя проект новой резолюции, заявлял, что документ может угрожать суверенитету России.

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