Джемілєв заявив, що комітет Генасамблеї ООН розгляне оновлену резолюцію по Криму

"У резолюції йдеться про грубі порушення прав людини на окупованій території, на цей раз вона досить різка, там речі названі своїми іменами. Очікується, що у нас буде менше голосів, але для нас головне, щоб документ пройшов. Я думаю, документ все ж пройде, там в числі співавторів близько 30 держав - Євросоюзу, Канада, США", - сказав Джемілєв.

Він також зазначив, що крім засідання комітету, запланований ряд заходів, в тому числі і з іноземними журналістами.

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У жовтні Україна внесла до секретаріату Третього комітету Генасамблеї ООН, який займається соціальними, гуманітарними та культурними питаннями, оновлену резолюцію з прав людини в Криму. У разі успіху розгляду, документ винесуть на Генасамблею.

У новому документі міститься вимога до Росії виконати тимчасові заходи наказу Міжнародного суду ООН про скасування заборони Меджлісу кримськотатарського народу і забезпечити навчання українською і кримськотатарською мовами.

Член комітету Держдуми Росії з міжнародних справ Сергій Железняк, коментуючи проект нової резолюції, заявляв, що документ може загрожувати суверенітету Росії.