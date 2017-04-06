Джекпот "Спортпрогноз" разделили между собой сразу три игрока

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 44216 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103292 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158632 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117376 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117112 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112906 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104537 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107143 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103630 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154140 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Джекпот "Спортпрогноз" разделили между собой сразу три игрока

Джекпот "Спортпрогноз" разделили между собой сразу три игрока

Киев  •  УНН

 • 13681 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. 5 апреля, по результатам проведения 672 тиража государственной лотереи “Спортпрогноз” 110 тысяч гривен выиграли сразу три игрока: из Луцка, Черноморска и Одессы. Об этом сообщил оператор государственных лотерей “М.С.Л.”, передает УНН.

По данным компании, игроки правильно спрогнозировали итоги 12 пар футбольных матчей. Также в “М.С.Л.” рассказали, где именно были сделаны выигрышные ставки.

“Известно, что первая ставка на общую сумму 12 гривен была сделана 3 апреля в г.Луцк на фирменном столе” М.С.Л. “в супермаркете по адресу ул. Леси Украинки, 67.

Вторую ставку сделали 4 апреля в г. Черноморск в „ЛОТО маркете“ на ул. Ленина, 39-М, и стоила она игроку 9 гривен.

Третью ставку 4 апреля сделал игрок из Одессы в киоске на улице Академика Заболотного, 56/4, и заплатил за нее 399 гривен.

Таким образом, каждый из игроков получит по 1/3 джекпота”, — сообщили в компании.

Напомним, с начала апреля это уже второй сорванный джекпот лотереи “Спортпрогноз”. В субботу, 1 апреля, по результатам проведения 670 тиража лотереи стало известно о срыве джек-пота в размере 250 тыс. грн .

Украинские Национальные Новости

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