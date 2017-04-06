Джекпот "Спортпрогноз" разделили между собой сразу три игрока
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. 5 апреля, по результатам проведения 672 тиража государственной лотереи “Спортпрогноз” 110 тысяч гривен выиграли сразу три игрока: из Луцка, Черноморска и Одессы. Об этом сообщил оператор государственных лотерей “М.С.Л.”, передает УНН.
По данным компании, игроки правильно спрогнозировали итоги 12 пар футбольных матчей. Также в “М.С.Л.” рассказали, где именно были сделаны выигрышные ставки.
“Известно, что первая ставка на общую сумму 12 гривен была сделана 3 апреля в г.Луцк на фирменном столе” М.С.Л. “в супермаркете по адресу ул. Леси Украинки, 67.
Вторую ставку сделали 4 апреля в г. Черноморск в „ЛОТО маркете“ на ул. Ленина, 39-М, и стоила она игроку 9 гривен.
Третью ставку 4 апреля сделал игрок из Одессы в киоске на улице Академика Заболотного, 56/4, и заплатил за нее 399 гривен.
Таким образом, каждый из игроков получит по 1/3 джекпота”, — сообщили в компании.
Напомним, с начала апреля это уже второй сорванный джекпот лотереи “Спортпрогноз”. В субботу, 1 апреля, по результатам проведения 670 тиража лотереи стало известно о срыве джек-пота в размере 250 тыс. грн .