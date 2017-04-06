Джекпот “Спортпрогнозу” розділили між собою одразу троє гравців
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. 5 квітня, за результатами проведення 672 тиражу державної лотереї “Спортпрогноз” 110 тисяч гривень виграли одразу троє гравців: із Луцька, Чорноморська та Одеси. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.
За даними компанії, гравці правильно спрогнозували підсумки 12 пар футбольних матчів.
Також в “М.С.Л.” розповіли, де саме були зроблені виграшні ставки.
“Відомо, що перша ставка загальною сумою 12 гривень була зроблена 3 квітня у м.Луцьк на фірмовому столі "М.С.Л.“ у супермаркеті за адресою вул. Лесі Українки, 67.
Другу ставку зробили 4 квітня у м.Чорноморськ у "ЛОТО маркеті“ на вул. Леніна, 39-М, та коштувала вона гравцю 9 гривень.
Третю ставку 4 квітня виконав гравець з Одеси у кіоску на вулиці Академіка Заболотного, 56/4, та заплатив за неї 399 гривень.
Таким чином, кожен з гравців отримає по 1/3 джекпоту”, — повідомили у компанії.
Нагадаємо, з початку квітня це вже другий зірваний джекпот лотереї “Спортпрогноз”. У суботу, 1 квітня, за результатами проведення 670 тиражу лотереї стало відомо про зрив джек-поту у розмірі 250 тис. грн.