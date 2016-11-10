Джекпот лотереи "Мегалот" составляет более 11 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Джекпот лотереи "Мегалот" составляет уже 11 млн 150 тысяч грн, а "Мегаприз" - 4 млн 750 тысяч грн. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.
Розыгрыш очередного тиража лотереи состоится завтра на Первом национальном телеканале Украины в 22:40.
Условия лотереи таковы: Мегаприз - приз за 6 угаданных чисел; Мегаджекпот - приз за 6 угаданных чисел и Мегашар.
Размер выигрыша за три угаданных числа составляет 20-40 гривен, за 4 числа - 150-350 грн, за 5 чисел - 5 000-20 000 грн, но в любом случае зависит от объема принятых ставок на тираж и количества игроков, которые угадали соответственно 3, 4 или 5 цифр.
При этом сделать ставки можно онлайн.
Напомним, прошлый Мегаприз лотереи "Мегалот" в размере 2,5 млн выиграл Александр из Киева в апреле текущего года. Свою ставку он сделал по адресу ул. Оноре де Бальзака, 70, используя функцию "автоставки", когда компьютер самостоятельно выбирает числа.
Как ранее сообщал "М.С.Л"., за все время проведения лотереи "Мегалот" игроками было выиграно более 270 млн грн.