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15 марта, 19:03 • 111375 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 155623 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 130958 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123975 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108997 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103633 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100189 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Джекпот лотереи "Мегалот" составляет более 11 млн грн

Джекпот лотереи "Мегалот" составляет более 11 млн грн

Киев • УНН

 • 7925 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Джекпот лотереи "Мегалот" составляет уже 11 млн 150 тысяч грн, а "Мегаприз" - 4 млн 750 тысяч грн. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.

Розыгрыш очередного тиража лотереи состоится завтра на Первом национальном телеканале Украины в 22:40.

Условия лотереи таковы: Мегаприз - приз за 6 угаданных чисел; Мегаджекпот - приз за 6 угаданных чисел и Мегашар.
Размер выигрыша за три угаданных числа составляет 20-40 гривен, за 4 числа - 150-350 грн, за 5 чисел - 5 000-20 000 грн, но в любом случае зависит от объема принятых ставок на тираж и количества игроков, которые угадали соответственно 3, 4 или 5 цифр.

При этом сделать ставки можно онлайн.

Напомним, прошлый Мегаприз лотереи "Мегалот" в размере 2,5 млн выиграл Александр из Киева в апреле текущего года. Свою ставку он сделал по адресу ул. Оноре де Бальзака, 70, используя функцию "автоставки", когда компьютер самостоятельно выбирает числа.

Как ранее сообщал "М.С.Л"., за все время проведения лотереи "Мегалот" игроками было выиграно более 270 млн грн.

Украинские Национальные Новости

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