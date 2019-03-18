Джеки Чан сыграет в фильме про альпинистов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Актеры Джеки Чан и Джеки Ву сыграют главные роли в фильме о первых альпинистов из Китая, покорили Эверест. Созданием картины займется кинокомпания Shanghai Film Group, а режиссерское кресло займет постановщик из Гонконга Дэниэл Ли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Hollywood Reporter.
Согласно информации издания, в основе сюжета заложено историческую экспедицию группы четырех китайских альпинистов в 1960 году, которые первыми в истории покорили Эверест с северной стороны горы. Только трое из них смогли добраться до вершины, однако на обратном пути они все же смогли спасти четвертого члена группы, которому пришлось остановиться на середине пути.
Съемки фильма уже начались, его выход запланирован или на праздник Дня образования КНР, или на китайский новый год в 2020 году.
Напомним, ранее УНН сообщал, что студия Marvel представила официальный трейлер фильма "Мстители: Завершение".