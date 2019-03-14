Капітан Марвел з'явилась у новому трейлері фільму "Месники: Завершення"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Студія Marvel представила офіційний трейлер фільму "Месники: Завершення", який продовжує події "Месників: Війни нескінченності". Про це повідомляє УНН з посиланням на YouTube-канал B&H Film Distribution Company.
Режисерами стрічки виступили Ентоні і Джо Руссо, які раніше працювали над трьома фільмами про супергероїв Marvel.
У новому трейлері можна побачити Тоні Старка (Роберт Дауні-молодший), Стіва Роджерса (Кріс Еванс), Клінта Бартона (Джеремі Реннер) та інших Месників. Крім того, наприкінці трейлера до команди долучається Капітан Марвел (Брі Ларсон).
Українська прем'єра картини запланована на 25 квітня 2019 року.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що блокбастер "Месники: Війна нескінченності" став найкасовішою стрічкою в світі по виручці, яка була отримана в найкоротший час, - картина зібрала 1 млрд доларів за 11 днів прокату.