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Капитан Марвел появилась в новом трейлере фильма "Мстители: Завершение"

Киев • УНН

 • 38076 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Студия Marvel представила официальный трейлер фильма "Мстители: Завершение", который продолжает события "Мстителей: Войны бесконечности". Об этом сообщает УНН со ссылкой на YouTube-канал B&H Film Distribution Company.

Капитан Марвел появилась в новом трейлере фильма "Мстители: Завершение"

Режиссерами ленты выступили Энтони и Джо Руссо, ранее работавшие над тремя фильмами о супергероях Marvel.

В новом трейлере можно увидеть Тони Старка (Роберт Дауни-младший), Стива Роджерса (Крис Эванс), Клинта Бартона (Джереми Реннер) и других Мстителей. Кроме того, в конце трейлера к команде присоединяется Капитан Марвел (Бри Ларсон).

Украинская премьера картины запланирована на 25 апреля 2019 года.

Напомним, ранее сообщал, что блокбастер "Мстители Война бесконечности" стал самой кассовой лентой в мире по выручке, полученной в кратчайшее время, - картина собрала 1 млрд долларов за 11 дней проката.

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