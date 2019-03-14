Капитан Марвел появилась в новом трейлере фильма "Мстители: Завершение"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Студия Marvel представила официальный трейлер фильма "Мстители: Завершение", который продолжает события "Мстителей: Войны бесконечности". Об этом сообщает УНН со ссылкой на YouTube-канал B&H Film Distribution Company.
Режиссерами ленты выступили Энтони и Джо Руссо, ранее работавшие над тремя фильмами о супергероях Marvel.
В новом трейлере можно увидеть Тони Старка (Роберт Дауни-младший), Стива Роджерса (Крис Эванс), Клинта Бартона (Джереми Реннер) и других Мстителей. Кроме того, в конце трейлера к команде присоединяется Капитан Марвел (Бри Ларсон).
Украинская премьера картины запланирована на 25 апреля 2019 года.
Напомним, ранее сообщал, что блокбастер "Мстители Война бесконечности" стал самой кассовой лентой в мире по выручке, полученной в кратчайшее время, - картина собрала 1 млрд долларов за 11 дней проката.